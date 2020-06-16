中國大陸15日再增加40名新冠肺炎確診案例，北京感染數達到106人，陳時中16日上午對此表示，我們在邊境實施的防疫措施已做滴水不漏了，這這對於台灣本身的疫情影響其實是很小的，但北京疫情若升溫，的確會影響未來的開放政策。

(中時 )