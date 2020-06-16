日本天團「Southern All Stars 南方之星」出道42周年紀念日即將到來，因為新型冠狀肺炎疫情影響，今年6月25日決定在橫濱體育館舉辦「南方之星~線上特別演唱會 2020~『Keep Smilin ～大家、萬分感謝!!～』」線上直播演唱會，除了預告唱滿150分鐘，部分收入也將捐給醫療相關團體，最重要的是台灣樂迷也能購票零時差收看。

南方之星主唱桑田佳祐表示，這些日子以來許多人都為了對抗疫情而努力著，雖然依舊處於嚴峻的時刻，因為樂迷們長久以來的支持，團體才得以繼續唱下去，迎接出道42周年到來，為了表達感謝之意，經過討論後決定首度挑戰全新的線上直播演唱會。

由於現在娛樂業界正面臨前所未有的考驗，在疫情告一段落之前，還有相當長的一段路要走，希望能透過南方之星的演出點亮娛樂圈的希望之光，「想讓大家看的開心、用音樂讓大家都能展開笑容！」更提到大家心中要一直有音樂。南方之星演唱會將於6月25日台灣時間晚間7點開演，日本以外樂迷可上透過ZAIKO平台的繁體中文網頁以信用卡方式購買票券欣賞。

(中時 )