彰化市鐵路高架化推動多年，但經費總預算暴增，彰化縣籍立法委員、縣議員不分黨派，全隨同縣府團隊北上交通部開會討論，盼爭取早日核實經費。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美（右6）昨偕同縣籍立委、議員，與彰化市長林世賢（右）等人，北上拜會交通部長林佳龍（右7），爭取地方交通建設經費。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市鐵路高架化推動多年，但經費總預算暴增，彰化縣籍立法委員、縣議員不分黨派，全隨同縣府團隊北上交通部開會討論，針對多項交通建設案，盼爭取早日核實經費。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議會定期會15日閉幕，彰化縣長王惠美隨即率局處首長，並偕同藍、綠民代，北上拜會交通部長林佳龍，不分黨派為地方爭取交通建設，簡報後林佳龍也允諾，將協助讓彰化市鐵路高架化盡速通過。

王縣長強調，「彰化的建設不能等」，期望中央能協助儘速通過，讓彰化能夠有所突破、讓彰化市能脫胎換骨，留住更多彰化人一起在地方努力。

林佳龍在會中承諾，彰化市鐵路高架化將儘速通過，臺中捷運綠線延伸彰化，也將在6月底由交通部與彰化、台中一起開會，並將再研議是否降低地方自籌經費的部分。

拜會行程由彰化縣政府工務處長林漢斌進行彰化縣交通建設發展簡報，針對彰化市鐵路高架化、臺中捷運綠線延伸彰化、台61乙線（美港公路）高架化、取消生活圈道路建設用地費補助上限、鹿港鎮動態停車資訊導引系統建置，以及成立「扇形車庫暨其週邊」推動小組等交通建設案。

王惠美表示，相關建設計畫若能夠儘早核實，才能進入下一階段的綜合規劃階段，且從綜合規劃一直到施工，也還需要5至8年時間；盼交通部能加速核定補助建設經費，以利帶動地方發展。

王惠美說，彰化市鐵路高架化從2軌變4軌，經費暴增，希望交通部給予支持，帶動彰化市舊城區發展，引領彰化再起飛；配合鐵路高架化，扇形車庫將維持動態保存及運作，未來並將新增遊園列車路線，串連周邊鐵道文化觀光廊帶，形塑為鐵道博物館園區。

另外，扇形車庫是全亞洲唯二會動的火車旅館，與鹿港玻璃廟及芳苑海牛都是本縣的國際觀光亮點，縣府盼與中央機關合作，共同成立「扇形車庫國際旅遊亮點推動小組」，促進扇形車庫登上國際旅遊舞台。

彰化縣政府指出，這次與縣長王惠美北上共同爭取的民代，不分藍綠黨派，包括立委謝衣鳳、黃秀芳、陳秀寶與陳素月助理劉珊伶；彰化縣議員陳銌銌、吳韋達、黃千宴、莊陞漢、尤瑞春、林庚壬、王國忠、張錦昆、李成濟、蕭如意等人，還有彰化市長林世賢、工務處長林漢斌、城觀處長田飛鵬。

(中時 )