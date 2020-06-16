李登輝民主協會理事長張燦鍙等共20個本土台派團體代表，今日於立院中興大樓召開記者會表示，立院將在6月底召開臨時會，呼籲應盡速處理《護照條例第七條》，讓民眾選擇護照封面及資料頁的國名為中華民國（Republic of China）或台灣（TAIWAN）。並立刻將「華航改名去中國化」，突破中國的外交封鎖。

今日出席記者會人員，除張燦鍙外，也包括李登輝民主協會辦公室主任董俊宏、台灣社社長李川信、台灣北社秘書長潘威佑、台灣陪審團協會理事長鄭文龍、公投護台灣聯盟執行長羅宜、台灣新世代協會代表林謙等多個台派團體代表到場。

張燦鍙表示，台灣是主權獨立的國家，但長年來卻因為我們的國家名稱造成外國朋友混淆，再加上中國干擾因素，所以一直未能正常化，這次邀請20個本土台派團體一起響應，就是希望能走出台灣的道路。

李川信指出，目前自認是台灣人的比例已達80％，這是台灣人民民意的展現。在新冠肺炎疫情爆發後，世界也都肯定我們的防疫工作做得很好，我們也要超前部署「國家正常化」。

鄭文龍說，前陣子台灣把口罩送到國外，明明是「Taiwan can help」，但卻用「China Airlines」飛機運送。全世界只有台灣做好事，卻用中國的名稱，台灣人民沒有辦法接受。

立院本會期臨時會預計最快6月底召開，民進黨團總召柯建銘日前表示，有關護照、華航正名兩案，目前逕付二讀，仍待黨團協商，華航正名案應該是可以討論，但內容的部分還要再跟行政部門交換意見，兩案會在臨時會中處理。

(中時 )