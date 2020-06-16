台中市警察局長楊源明強調，警方已採購新個安全帽，卻因疫情廠商無法如期交付。（陳世宗攝）

台中市議員賴朝國16日在市政總質詢時指出，巡邏員警身體親密接觸的安全帽，警察局很多年未汰舊換新，還要員警自掏腰包，不僅規格無法統一，部分員警甚至戴12幾年都未更新？危局員警的服勤安全。警察局長楊源明說，警局預計6月底辦理安全帽採購作業。

賴朝國說，市警局都逐年汰換超過使用年限的警用機車，但與巡邏安全息息相關的安全帽卻沒有跟著更新。從105年迄今，警方隨車配附的安全帽只有106年316頂、107年550頂，總數是866頂；從105 年至今，都沒有編列預算來購買，目前警察局隨車配附的866頂安全帽使用年限即將到期。

賴朝國認為，員警的安全帽應該也要比照員警的防彈背心一樣，定期更新採購，因安全帽也屬貼身用品，且是消耗品，若要公用，不僅有衛生疑慮，對於巡邏安全也沒有保障；警察局應編列預算，定期為巡邏員警添購新的安全帽，讓員警能無後顧之憂的巡邏服勤。

警察局長楊源明表示，市府全面清查警用安全帽，均在年限內，無使用長達12年的情形，警局也持續盤點現有資源，提前做好汰舊換新的準備。

警察局強調，警局預計6月底辦理安全帽採購作業，預計採購1053頂新的安全帽，另既有的1160頂安全帽將汰舊換新，兩項加總共計2213頂，加上868頂現用機車配置安全帽共計3081頂，足以因應第一線執勤同仁所需，保障員警執勤安全。

(中時 )