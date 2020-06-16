昨天是一年一度的警察節，台中市清水警友站為表彰勞苦功高的警察，並體恤他們執勤辛苦，特別為每位員警量身訂做知名品牌運動服，希望波麗士大人在公務繁忙之餘能不忘運動，保持健康好體態。

警友站站長許鳳昭表示，適逢警察節，應給員警添購新裝備來保護執勤安全，苦思許久後，想到員警為了守護地方治安，需要24小時輪班、日夜作息經常顛倒，對員警健康是一大傷害，便特別商請清水警友站贊助「健康裝備」，送給清水派出所員警這份別出心裁的禮物，每位員警一套量身訂做的知名品牌運動服，讓他們在公餘之際，能養成運動習慣、保持健康，才能全心全意為守護清水的地方治安而努力。

清水派出所員警收到運動服後，迫不及待換上這份「超暖心的禮物」，並直呼「送禮送到心坎裡」。

清水派出所所長黃晧展表示，感謝清水警友站長期對員警提供的照顧與支持，警察是安定社會不可或缺的力量，有地方民眾對警方的鼓勵與肯定，將使員警更無後顧之憂的全力拚治安。

(中時 )