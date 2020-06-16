6月15日為一年一度的警察節，警察工作全年無休，勤業務內容繁雜、包山包海，台中市政府警察局第三分局正義派出所所長張竣詒為慰勞同仁工作辛勞，特別在派出所內舉辦慶祝警察節聯誼餐會。

正義派出所張竣詒所長慰勞同仁對轄區治安、交通及為民服務等辛勞付出，特別在警察節這天舉行聯誼餐會，並受到正義警友站大力支持，餐會現場備有炒飯、炒米粉、冷盤、各式蔬菜魚肉、甜點水果等美食，轄內著名肉圓店及飲料店更是提供數十份肉圓及百杯紅茶供員警們享用，讓眾人胃口大開，拿起筷子大快朵頤。而警察節正巧亦是所內吳姓員警生日，大夥更是合唱生日快樂歌祝福當天生日的同事，現場氣氛歡樂且溫馨。

張竣貽表示，雖然身為警察在警察節當日並無休假，但對警察同仁而言仍具有重大意義，派出所同仁平日站在第一線上，直接面對民眾處理事情，全年無休日以繼夜不間斷，承受著極大的身心壓力，在繁雜的勤務工作中如何調適自身身心狀態，平衡工作與家庭，是身為警察的重要課題，能夠保持健康身心，有健全家庭為後盾，才能使同仁在工作上全力以赴，進一步的維護轄內治安及交通，形成一種善的循環。

(中時 )