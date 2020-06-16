2018年台南市南化區發生的郭男殺死3至親命案，台南地方法院依強盜殺人、殺人罪、殺直系血親尊親屬等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，台南高分院16日殺人部分駁回上訴，維持無期徒刑，褫奪公權終身的判決，位於北寮里的命案現場仍無人居住，大門深鎖相當冷清，鄰居對此事均不願多談。

男子郭濬毅因行竊時遭發現，竟對外叔公李清祥、外嬸婆李蘇靜痛下殺手，連帶把想報警的外婆李胡木哖一起滅口，他犯後坦承犯行並表示悔意，加上家屬均未提告或要求處以極刑，一審判決無期徒刑，二審仍維持此一判決。

死者生前居住的住所大門深鎖，平日相當冷清，假日期間偶爾才有子女返鄉，死者之前照顧的果園因為乏人看管，部分都已荒廢，盤商前來收購、理貨的熱鬧場景也已不再。

事隔2年，街坊鄰居對此事記憶猶新，但對凶手的凶殘手段及淒慘情形不想回顧，加上現在案子仍在審理階段，不想多談，也怕觸及家屬傷心處，希望時間沖淡一切。

(中時 )