建大(2106)今天召開股東會，承認去年度營業報告書及財務報表案，並通過配發0.8元股利，股票及現金各半。董事長楊啟仁表示，建大上半年受到疫情影響出現衰退，不過，隨著自行車胎需求量成長，越南廠轎車胎的新產能開出，建大下半年會比上半年好，全年力拚2020年水準。

建大布局多年的越南廠今年將發揮效益，越南廠6月開始日產能會達到1萬條，但因為疫情關係，日銷售量僅5500條；美國地區陸續解封後，汽車胎的訂單回流，7月開始訂單會逐月持續攀升，陸續達到滿產能。此外，歐美解封後，自行車的需求攀升，原本預估今年自行車的銷售量占整體3成，上修到4成。

建大台灣轎車胎廠、越南農工業車胎廠、印尼廠自行車胎廠將持續投資，擴增產能規模，彈性調度供應客戶需求，並規避中美貿戰及全球懲罰性關稅障礙。

深圳廠產能規畫順利移轉至昆山廠、天津廠、印尼廠、越南廠後，深圳一廠城市化開發案與港資佳兆業集團合建開發，將在下半年展開，該廠土地面積約5萬坪，預計興建商辦與住宅大樓，可望2022至2023年完工，整體開發利益將上看千億，對公司未來整體經營績效將有高度的助益。

建大分工整合歐洲研發中心、美國研發中心、並將啟用台灣研發中心資源，擴編研發團隊，配合產官學科專計畫，提升整體的研發能量，推出高性價比輪胎，搭配美國ADI及歐洲STARCO多角化的營銷通路，提升北美及歐洲地區市占率。

(時報資訊)