新冠肺炎疫情為全球帶來前所未有的挑戰，面對工作與生活型態的轉變，企業與個人都正為了疫情後的數位新生活積極部署。根據華碩(2357)雲端統計，ASUS WebStorage於疫情期間全球付費用戶的使用量較過往成長3成，顯示受疫情影響所帶動的居家辦公與遠距學習趨勢，亦同步重視透過雲端存取資料，以滿足轉換地點的使用情境下，能靈活切換各種裝置取得最新檔案，同時保護個人隱私與資料安全，讓雲端服務成為數位新生活的標準配備。

為與使用者一同面對這波不可逆的轉型趨勢，華碩宣布即日起至8月15日，推出「數位新生活防疫方案」，ASUS WebStorage雲端儲存有效協助用戶解決3大資料問題，包含跨裝置檔案同步、檔案備份與檔案共享；同時支援5大作業系統(Windows、MAC、Linux、Android、iOS)，讓用戶在切換裝置時，享有資料隨處存取的便利性。ASUS WebStorage的層層加密技術，更強化資料在傳輸與儲存過程的安全防護，用戶可安心將檔案保存在雲端，減輕本機的硬碟空間，為民眾提供便利的數位生活。

針對數位生活情境，華碩提供居家辦公、遠距學習、電競宅娛樂、數位創作、高效業務五大建議方案，像是居家辦公時，與工作夥伴同時線上編輯資料夾；以ASUS WebStorage打造專屬學習資料庫，即時課程錄影、輕鬆管理學習評量，便利家長與孩童隨時複習功課，展現學霸實力；電競玩家即時保存每場精彩戰役的影片於ASUS WebStorage，分享影片毫不費力；內容創作者隨時記錄無限創意，草稿繪圖自動備份雲端；業務在外工作，各式裝置同步更新存取，方便隨處展示，分享連結還可加密防竊，臨時到7-ELEVEN ibon或全家便利商店FamiPort雲端列印也輕鬆取件。華碩期望藉由雲端儲存空間，協助使用者辦公、學習、生活娛樂不中斷。

(時報資訊)