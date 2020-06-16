5G服務即將於今年第三季開台，亞太電(3682)今(16)日宣布結盟全球最大華語音樂發行商JSJ杰思國際娛樂，將於第三季進行大規模改版的影音串流服務Gt TV，重磅推出「5G Zone」高畫質影音專區，優化使用者介面外，逐步豐富內容，有別業界專注於海外影視內容，亞太電領先業界，鎖定華語娛樂在地化內容，提供Gt TV用戶4K超高畫質、多視角、「真」LIVE線上直播演唱會等。

亞太電表示，據財團法人台灣網路資訊中心「2019年台灣網路報告」調查顯示，超過9成的行動上網用戶最常使用的娛樂服務為「影音直播」，5G超高速、低延遲、大連結三大特點，將強力推升線上影音娛樂的需求，使用者在行動娛樂的體驗上，將會更優於現有的4G網路。

亞太電超前部署，加碼投資影音娛樂內容，與JSJ杰思國際娛樂雙強聯手，從上游的音樂合作、線上匯演，到下游的演出出口，致力打造最豐富多元的5G影音娛樂生態圈，預計最快於下半年提供4K超高畫質、無縫切換多視角互動體驗、「真」LIVE線上直播演唱會。

亞太電Gt TV「5G Zone」影音專區，首波攜手杰思國際娛樂推出線上直播演唱會等多元華語影視內容，初期合作藝人包括金曲獎最佳演唱組合「慢慢說」等，將導入多視角互動體驗，獨家引進4K超高畫質影音內容，未來持續結盟更多合作夥伴，提供最豐富、最優質的5G影音饗宴。

搶在5G開台前，亞太電持續豐富加值服務和內容，除與愛奇藝、Yahoo TV、CatchPlay、KKTV等重量級影音內容供應商合作，作為業界擁有最多直播頻道的行動數位電視Gt TV也不斷進行改版和內容優化。

受惠於肺炎疫情帶來的宅經濟商機，今年Gt TV上半年觀看次數較去年同期成長2成，加上既有廣大用戶的強大基礎支撐，對於積極投入發展5G影音娛樂服務的亞太電信來說，成為最強大的利基。今年第三季5G開台後，亞太電將大步展開串流影音、AR擴增實境、VR虛擬實境和雲端遊戲四大娛樂應用服務，與合作夥伴共創新經濟商機。

(時報資訊)