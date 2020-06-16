周一晚間美股期貨漲幅持續擴大一掃因擔心疫情2度爆發的低迷氣氛，道瓊指數一度大漲逾500點，延續聯準會釋出利多措施帶動的升勢。

目前道瓊指數期貨漲近500點或1.9%，稍早前一度漲532點。標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨分別漲1.44%與1.26%。

聯準會宣布將在「次級市場公司信貸融資機制」（Secondary Market Corporate Credit Facility，SMCCF）採用一種檢索方法，使投資組合更加多元化。這意味著聯準會購買企業債的操作範圍，將從初級市場拓展到次級市場。

此外，聯準會宣布備受期待的「中小企業貸款計畫」（Main Street Lending Program）正式上路，以協助中小企業保住員工與營運，挺過新冠肺炎疫情危機。美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，該計畫旨在確保中小企業在這個艱難時刻能獲得所需的信貸。

受此激勵，周一一般交易時段道瓊指數收漲157.62點或0.62%，因擔心美中兩國爆發第2波疫情，盤初一度暴跌逾760點。標普500指數收漲0.83%，盤中一度跌2.5%；那斯達克指數收漲1.43%，盤中最深跌1.9%。

(時報資訊)