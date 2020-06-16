被外界猜測可能是綠營2022台北市長選戰可能推派的人選，基隆市長林右昌16日指出，他上任後推動的市政建設一個一個展開，基隆還有很多重要的市政工作要做，基隆市向上提升才是他眼中最重要的事，他對其他的事不多說、也不多想。

林右昌表示，城市的市港轉型工程正在進行中，城際轉運站預計明年7月底前完工，中正公園地標豎梯明年6月30日前完工，基隆港軍港遷移工程明年底前完工，並在後年2月底前將海軍營區、陸戰隊營區全部搬遷完成，大基隆歷史場景今年底工程完工，他說，市府將啟動大基隆歷史場景2.0計畫將接著推動，將包括海洋文化等歷史場景全部推動，市政建設正如火如荼推動。

林右昌說，明年基隆市更將集結整個都市的力量來舉辦「2021年城市博覽會」，這是全國高度的博覽會，將把台灣社會與國家發展未來願景，整個呈現在國人面前，因此再把這些工作完成前，他都不多說、也不會多想。

(中時 )