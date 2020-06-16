疫情大解封，各種紓困與振興消費政策齊發，台灣彩券公司今（16）日也釋出刮獎大利多，推出每張售價新臺幣500元、頭獎獎金高達500萬元的刮刮樂「鑽很大」，中獎率逾40％，刮中頭獎荷包直接振興10,000倍！

台彩表示，「鑽很大」遊戲名稱特別取「鑽」與「賺」的諧音，票券上各局遊戲區跟背景都以閃亮耀眼的鑽石為主，襯托出「鑽」大獎的氛圍，頭獎500萬元為今年2月起發行刮刮樂頭獎金額最高的一款遊戲，中獎免扣稅的5,000元獎項個數也是歷次發行最多的一次，要讓民眾有機會大「鑽」、小「鑽」一起加倍振興、加倍賺！「鑽很大」共有超過120萬個獎項，總中獎率40.14%，總獎金逾10億元。

刮刮樂「鑽很大」每張售價500元，共有3個頭獎500萬元，是今年2月起發行刮刮樂中頭獎金額最高的一款，票面以閃耀著光芒的鑽石為主題，不僅呼應遊戲名稱，閃閃發亮的鑽石更添財富感，共有超過120萬個獎項，總獎金逾10億元，總中獎率40.14％，同時因應去（108）年12月起彩券中獎免稅門檻由2,000元提高到5,000元，本次特別規劃超過63,000個5,000元獎項，要讓消費者有更多機會獎金全拿免扣稅、更有感。

台彩表示，民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，台灣彩券公司邀請大家一起「買彩券、做公益、積功德」。

(工商 )