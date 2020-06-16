衛服部長陳時中今日上午10時許至土城視察紡織產業綜合研究所，了解防護衣及口罩生產及運作的方式，並給予同仁鼓勵。陳時中表示，防疫期間多虧有紡織所的協助，控制好口罩原物料配給，政府才能將無後顧之憂執行相關政策，謝謝紡織所全體同仁的努力。

土城紡織產業綜合研究所在疫情期間全力配合國家政策，調配口罩原料供給各工廠，讓國內口罩能穩定生產，從最初的日產量200萬片躍升至2000萬片，讓民眾從單周2片的配給量提升至2周14片。

陳時中表示，台灣防疫成績斐然，紡織所扮演了至關重要的角色，也因有了後防的支援，指揮中心才能在前線專心打仗，而這也是台灣少數對民生物資實施配給制，效果相當優異。

陳時中說，紡織業曾經在台灣創造過經濟奇蹟，希望未來紡織所能再提升台灣的防護衣、隔離衣、口罩品質，讓紡織業重展榮耀。

土城紡織所指出，新冠肺炎日益趨緩，加上口罩產能日增，政府已於6月1日提前鬆綁口罩出口禁令，但紡織所不會隨著口罩政策鬆綁就此除役，會既須堅守岡位，持續派員協助衛服部盤點及檢測，確保所有台灣民眾都有足量口罩可以使用。

(中時 )