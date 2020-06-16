犯嫌在屋內以水耕種植方式栽種大麻，再加工製作成品販賣。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

警方查獲二級毒品大麻成株20株、乾燥大麻花1盒、乾燥大麻葉2袋等證物。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

新莊警分局埋伏多日，日前在新北大道4段一棟住宅大樓內破獲百萬大麻植栽工廠，逮捕游姓、洪姓犯嫌，並查獲大麻成株20株、植株42株、大麻種子50顆等證物，市價超過百萬元，警方訊後將依違反《毒品危害防制條例》移送新北檢察署偵辦。

據了解，2犯嫌看中頂級住宅嚴格的門禁管控，員警較不易查緝，3月底在新北大道4段承租頂級豪宅，在屋內以水耕種植方式栽種大麻，再加工製作成品販賣。

警方接獲線報後，成立專案小組，報請新北檢察署育股簡檢察官群庭指揮偵辦，經多日埋伏監控，突襲豪宅，當場查獲二級毒品大麻成株20株、乾燥大麻花1盒（毛重23.2公克）、乾燥大麻葉2袋（毛重158.1公克）、大麻吸食器1個等相關證物，市值超過百萬元，訊後將2嫌依違反《毒品危害防制條例》移送新北檢察署偵辦。

新莊警分局長林武宏表示，毒品危害人體，製造毒品並販賣，更是罪加一等，警方會大力掃除治安毒瘤，還給市民穩定的治安環境。

(中時 )