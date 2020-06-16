高敏開發公司、安葆國際實業公司等捐贈2100份牛肉麵禮盒給台大醫院雲林分院，醫護人員及在地鄉鎮長、議員一起見證美事。（許素惠攝）

立委蘇治芬（左一）稱許陳光雲（左二）、林建宏（右一）心繫故鄉的回饋心，也強調雲林人不能沒有台大醫院。（許素惠攝）

高敏開發公司董事長林建宏（右一）、安葆國際實業公司董事長陳光雲（左二）等，在立委蘇治芬（左一）引介下，捐贈2100份牛肉麵禮盒給台大醫院雲林分院，向防疫人員致敬，該院長黃瑞仁（右二）代表接受。（許素惠攝）

立委蘇治芬穿針引線，促成高敏開發公司、安葆國際實業公司與國華飯店等，捐贈2100份牛肉麵禮盒向防疫人員致敬，捐贈儀式上午在台大醫院雲林分院虎尾院區舉行，企業主感謝醫護為台灣防疫的付出。院長黃瑞仁細數收治新冠肺炎病患的歷程，強調醫護專業盡心，無所畏懼。蘇治芬說雲林不能沒有台大，謝謝台大守護雲林人的健康。

元長、褒忠鄉長李明明、陳建名、雲林縣議員蔡岳儒與許留賓、麥寮鄉公所機要祕書陳冠嘉、虎尾鎮代李素娥、李政峰等一起見證美事。

安葆國際實業公司董事長陳光雲指出，他是土生土長的雲林人，幾年前被診斷出心血管疾病，幸遇黃瑞仁為主治醫師，驀然回首故鄉，發現家鄉的美好，很高興能有機會聊盡棉薄之力，向辛苦的醫護人員致上最高敬意。

高敏開發公司董事長林建宏表示，他虎尾高中畢業後就北上，一生與土地為伍，積累些許財富，覺得把錢幫助有需要的人才有意義，所以成立許多獎助學金希望能扶助清寒學生前進，國華飯店總經理廖育輝和他都是虎高校友，一起透過不同方式回饋社會，藉美食感謝防疫人員，非常有意義。

黃瑞仁說，該院收治了奧捷團染疫的母女，由於該團40多歲導遊不幸染疫病逝，醫護人員壓力都很大，還好最後母女都康復出院，母女住院期間，醫護進出病房多達200多次，大家都戮力以赴，因為醫檢人員願意篩檢，如今該院也能檢驗核酸，顯見同仁都把鄉親的健康擺第一，非常謝謝各界的關懷，2100份牛肉麵禮盒連外包商工作人員都有，實在周到，「看了肚子就餓！」

蘇治芬稱許林建宏心繫故鄉，成立多個獎助學金，回饋家鄉不遺餘力，而年輕的陳光雲懂得回報，令人感佩，台大對雲林而言很重要，雲林不能沒有台大，謝謝台大用心守護雲林人的健康。

(中時 )