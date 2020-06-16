端午節將至，香Q軟黏的粽子，並非每個人都能大快朵頤享用的佳節美食，台北榮總新竹分院營養科營養師林瑞媛指出，只要把握低油、低鹽、低糖「三低」及高纖的「一高」原則，無論是一般民眾或慢性病友皆可聰明吃粽子，健康慶端午。

林瑞媛表示，民眾只要謹記均衡飲食和適量攝取，懂得將粽子與平常飲食份量作代換，就不必擔心吃粽子會讓身材太放縱，對糖尿病友來說，不建議食用含糖量高的傳統甜粽，避免醣類攝取過多，造成高血糖的煩惱。

林瑞媛建議腎臟病友，吃粽子需特別注意蛋白質份數及高磷的全穀類，腸胃相關疾病病友則可在飯後多走走， 減少脹氣，另搭配水果幫助消化，有高膽固醇血症的病友，則需控制鹹蛋黃的攝取量。

林瑞媛說，低油方面在配料選擇瘦肉、雞肉、低脂海鮮、豆干，取代五花肉及肥肉，

低鹽則可以新鮮竹筍，取代醃製筍干、菜脯等，低糖則可用代糖取代砂糖。

林瑞媛表示，粽子多以糯米製作，消化時間長，易腹脹，可考慮替換成穀雜糧類的糙米、五穀米、燕麥、薏仁及紅豆等高纖食材，吃粽子時另搭配1盤燙青菜、1碗蘿蔔湯或竹筍湯，餐後1份水果，以「三低一高」原則，就能聰明吃粽子，健康慶端午。

(中時 )