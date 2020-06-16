食藥署昨日宣布，用於治療眼部細菌感染的“溫士頓”鹽酸四環素眼藥膏出現變色情況，原應是黃色的產品變為深褐色，具體原因不明，初步判斷是主成分析出現象所致。該款藥膏市佔率約20％，食藥署要求7月1日前下架回收，提醒民眾應前往換藥。

「溫士頓」鹽酸四環素眼藥膏主成分為Tetracycline HCl，主要用於眼部細菌傳染性炎症。這款藥品市佔率約20％，此次不合格的產品計有3批、3.6萬支，下架回收的批號分別是TET19020、TET19040及TET19041。

食藥署藥品組科長洪國登表示，近期食藥署接獲醫療院所通報，「溫士頓」鹽酸四環素眼藥膏出現不良品，原應是黃色的藥膏，被發現變成深褐色，食藥署已請廠商展開調查，廠商初步回覆指出，變色的原因與主成分析出的現象有關，目前仍在調查中。

對於主成分析出，洪國登指出，以鹽水為例，主成分是鹽巴，若出現主成分析出的現象，鹽水中就會出現鹽巴的結晶。眼藥膏若出現這種現象，就會變得比較粗糙，民眾使用後也會比較容易產生異物感。

洪國登表示，目前食藥署已要求醫療院所、藥局將此產品下架回收，7月1日前需完成回收，廠商也需檢附相關報告，並提出預防矯正措施。若未如期完成回收，可依《藥事法》94條，處以2至10萬元的罰鍰。食藥署提醒民眾，應儘速回診與醫師討論換藥。

(中時 )