「金曲歌后」紀曉君，天籟般的嗓音加上豐沛的歌唱情感，征服不少挑剔的雙耳，不過大姊紀莎莎卻在臉書掀家醜，除了怒控紀曉君不照顧罹癌父親生活起居，還婉拒母親生前遺願，還渾身酒味趕到醫院見母親最後一面，行為讓人相當傻眼。

紀莎莎表示雙親生病後，自己就常在醫院和家中來回奔波，從來就沒有一天是睡飽過，甚至累到有想結束生命輕生的念頭，話鋒一轉則控訴妹妹紀曉君，不僅不願照料罹癌父親的三餐，甚至在4年前母親過世當天，紀曉君竟以想睡覺為由婉拒母親要她拿東西去醫院，於是母親改叫中風的父親拿東西搭公車到醫院，未料當天發燒肺浸潤的母親卻出狀況搶救，最後仍沒從鬼門關救回一命，而父親就目睹這天人永隔的一幕。

接獲噩耗的紀莎莎才把訊息傳到家人群組時，就發現紀曉君早將訊息發在臉書上，不過姍姍來遲的紀曉君，卻帶著滿身酒味來到醫院，讓所有親戚看了直搖頭，而母親病逝後，她便一肩扛起照顧癌父的重責大任，對於紀曉君的種種行徑，讓她怒批：「那位嘴巴只會說「妳辛苦了」，說到要幫忙分擔的話題時，就說我威脅，妳的名字已經是過去式，無論事業、親情，我看到的只有虛偽」。

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(中時電子報)