交通部觀光局今日上午舉行新任觀光局長佈達暨宣示典禮。觀光局長張錫聰說，接下重任，如履薄冰，挑戰度高，並提及36年前觀光局人員編制100多人，至今業務量暴增，人力卻沒增加。交通部長林佳龍說，要把觀光推動的火車頭觀光局升格改制，另將構造區域觀光聯盟，把所有觀光相關產業整合做國際旅展及行銷。

從副局長陞任的張錫聰致詞時說，本身唸法律，來觀光局前已在法院上班一段時間，後來被學長找來觀光局，當時是民國72年12月、剛退伍不久，從基層辦事員做起，感謝交通部長林佳龍大力提拔；當年數據跟現在比「天壤之別」，當時業務比較單純，特別是此時接下重任，如履薄冰，挑戰度高。

張錫聰說，去年國際來台旅客1186萬人次，出國觀光旅客1700多萬人次，管理的旅行業3900家，觀光旅館及旅館3500家，民宿9000家，觀光遊樂業25家，國家風景區13處。民國72年沒這麼多，當時業務最重的是業務組，負責旅行社僅200多家，旅館業務只負責國際觀光旅館，沒有民宿，觀光遊樂業省政府管，國家風景區只有1個東北角，那時來台觀光旅客只有140萬人次，觀光局員額只有100多位，到現在還是編制100多位，這也是部長要大力推動升格成觀光署擴編。

林佳龍說，看到張局長人氣很旺，應該是選對人了，「人對事情就對」，張局長他的專業、人和，尤其勤勉的精神，擔任觀光局長可說是觀光業界的期待，也是同仁深慶德仁，有這麼好的局長跟大家打拼。張局長出身基層，歷練完整，每一階段都有優秀表現，擔任副局長8年多，這幾年觀光業面臨很大挑戰，也有不少突破，他都是關鍵人物，包括台灣燈會舉辦越來越盛大，大陸人士自由行、台灣觀巴、美食展，及防疫期間跟業者密切合作，從紓困振興到未來觀光前瞻2.0擘劃，對他的勤勉跟奉獻表達高度肯定，期許在最困難的時刻，帶領大家走出康莊大道。

(中時 )