李增文家祭儀式場面十分哀淒，女兒在拜別父親時更是淚流滿面。（呂妍庭攝）

李父李增文因無法接受殺子鄭嫌被判無罪，日前抑鬱而終，今16日出殯，內政部長徐國勇也到場送李父最後一程。（呂妍庭攝）

李增文喪禮由嘉義市長黃敏惠擔任點主官。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠公祭完向家屬致意。（呂妍庭攝）

李承翰鐵路警察局的同事也來送李父最後一程。（呂妍庭攝）

嘉義鐵路警察李承翰英勇殉職，李父李增文因無法接受殺子鄭嫌被判無罪，日前抑鬱而終，今16日出殯，內政部長徐國勇也到場送李父最後一程，原本狀似堅強的李母張秀珍在家祭上數度情緒潰堤，被問到二審是否會跟丈夫一樣每庭必到？李母說她不會開車，也不會坐火車去，「坐一次痛一次」，接下來相關訴訟就交給律師和鐵路警察局幫忙，她不會出庭。

李增文喪禮由嘉義市長黃敏惠擔任點主官，包括徐國勇、警政署長陳家欽、鐵路警察局長江振茂、立委王美惠、邱顯智、嘉義市議長莊豐安，副議長蘇澤峰等地方民代都到場，李增文高齡92歲的老母親不顧習俗，一早就坐在靈堂，再看兒子最後幾眼，經家屬勸說下才進屋休息。

家祭儀式場面十分哀淒，一向堅強的李母忍不出情緒潰堤，望著丈夫遺照，不停流淚啜泣，女兒在拜別父親時更是淚流滿面，李增文的妹妹則是哭著喊「阿兄」，拜別哥哥時幾度腿軟站不住，唯獨兩個外孫、外孫女一臉童真與好奇，小外孫還貼心拿衛生紙給媽媽擦淚，讓旁人看了十分不捨。

徐國勇受訪時提到，對於李父的過世感到相當難過與不捨，希望他一路好走，尤其行政院長蘇貞昌有特別交代要照顧李家生活，包括相關補助和訴訟，接下來警政署和律師團會特別注意李承翰的案子，「我也會親自看訴訟發展」，特別請檢察官多多幫忙跟注意。

(中時 )