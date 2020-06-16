「紓困是當前政府最重要的事」，台中市議員李中建議市長盧秀燕有感方案，要求加速抵費地與配餘地標售作業，運用其中的5％金額就能讓每位市民獲得3500元的紓困金；其二是起各局撙節今年1.5％的預算，並運用該筆經費直接幫市民出要購買振興券的1000元。。

李中指出，紓困是當前很重要的工作，不管是台中、全國、全世界從未面對過如此疫情衝擊，根據ＩＭＦ國際貨幣基金預估，台灣ＧＤＰ會衰退6％，不如中央預期會成長2％，台灣會變成-4％，比2008年出現更嚴重的衰退。各國面對疫情衝擊，若繼續關閉下去，經濟無法提升，很可能會餓死，因此大家選擇寧可病死，也不要餓死。

李中說，我們肯定中央政府的防疫做得不錯、可圈可點，但各項紓困卻是荒腔走板，全世界都知道發現金最好，但中央政府偏偏要搞一套非常複雜的振興券，因此他大膽提議兩個方案，請盧秀燕市長慎重考慮。

李中表示，台中市是抱著金山金飯碗，到處跟人討飯吃，前市長胡志強規劃的水腦經貿園區、14期重劃區、捷運機廠區段徵收都已經到了可標售的時候，這不是賣祖產，是台中市結合民眾投入資金共同發展所得的土地，這些抵費地與配餘地，保守估計2,000至3,000億元，假設市長處理5％資產，賣個約100億元，台中市現在人口約280萬人，每人至少可以獲得3,500多元的紓困金，每個市民都會感謝妳，全國紓困妳會第一名。

李中指出，如果市長對賣土地有所疑慮，那就請各局處撙節支出，今年的預算規模大約2,200億元，各局處如果能節約1.5％，就有33億元的經費，市長就可以把行政院蘇貞昌院長擾民的振興券政策給接下來，救民於水火之中。

李中強調，既然民眾大力反彈繁瑣的領券作業，郵局第一線員工也覺得做這些事情很困擾，請市長慎重思考用撙節的33億元，讓台中市民不用拿1000元出來，台中市政府直接和中央說，把台中市民的振興券買下來，透過公所、里鄰長發給每一個民眾，我相信這樣的政策，全台中市市民都會感謝妳。

＃紓困＃撙節＃支出＃領券＃新冠＃肺炎＃衝擊

(中時 )