外交部日前通電所有駐外館處，要求所有駐外使館人員的名片應統一格式，由於未同意使用台灣，引發駐外人員熱議，外交部則澄清目前中華民國（台灣）已是正式對外文書用法，將與其他部會討論後在行定案。國民黨立委陳以信今天在臉書貼出4月下旬質詢外交部駐外人員名片統一格式的影片，強調「我只說統一格式，沒說要拿掉台灣」。

陳以信上午表示，經過他在外交國防委員會質詢後，外交部擬統一外館名片使用格式，這不是壞事，而是早該做的事；畢竟國家對外人員的名片，就是國家象徵的一部分，本來就該有一致性的作法，相信各國都是如此。

陳以信在4月20日曾質詢外交部政次徐斯儉此議題，陳發現駐德代表謝志偉的名片加註「TAIWAN」，直指「謝代表是特立獨行」，強調統一格式是可做到的事。

外交部在12日通電所有駐外館處，針對駐外人員的名片，律定使用國徽、外交部部徽等代表圖案，要求統一名片格式，由於未同意使用台灣，引發駐外人員熱議。陳以信也在臉書強調，「統一格式是好事，特立獨行會壞事，我只說統一格式，沒說要拿掉台灣」。

(中時 )