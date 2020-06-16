刑事局電偵大隊偵二隊16日公布破獲電信詐騙集團，查獲詐騙機房、系統商、水房外務共17人。（刑事局電偵大隊提供／黃國峰台中傳真）

刑事局電偵大隊偵二隊16日公布破獲電信詐騙集團，查扣非法數位式移動節費設備（DMT）、筆電、工作手機，U盾、銀聯卡、大陸人頭門號及現金27萬4600元。（黃國峰攝）

刑事局電偵大隊偵二隊16日公布破獲電信詐騙集團，指出該電信詐騙機房，透過網路話務系統商提供的設備及個資資訊，以假公安等名義詐騙大陸人士。（刑事局電偵大隊提供／黃國峰台中傳真）

詐騙界「歸國學人」，在台灣另起爐灶，專門詐騙大陸人士，半年來不法獲利台幣4千多萬元，刑事局電偵大隊偵二隊經10個月的追查，在台中、嘉義等處，查獲詐騙機房、系統商、水房外務共17人，直接斬斷與被害人聯繫管道、洗錢金流，全案依詐欺及組織犯罪移送法辦。

電偵大隊於108年8月接獲線報，於台中市破獲39歲楊姓主嫌等12人，以配合時勢等議題、假冒公安等電信詐騙手法，詐騙大陸被害人，營運半年即賺進4千多萬元，警方繼續向上朔源，經10個月的追查，發現專門提供網路話務給詐騙機房使用的系統商，於6月一舉破獲系統商33歲林男等3人及水房外務2人。

警方指出，該詐騙機房成員，常年在歐洲如土耳其、西班牙、荷蘭等處共組詐騙話務機房，回到台灣後在台中北屯區再立據點繼續詐騙大陸人；另因大陸地區查緝網路電話力度嚴格，該集團話務系統商，向國外電信公司，批發網路話務，再透過節費設備（DMT）等設備，讓被害人誤認為傳統電話之來電，也追查出該系統商以每筆人民幣一元的價格，一次販售10萬筆個資給詐騙機房。

經10個月追查，警方於109年6月9日持搜索票，執行攻堅、搜索，破獲系統商3人及水房外務2人，查扣非法數位式移動節費設備（DMT）3台，筆電2台、工作手機19支，U盾89個、銀聯卡27張、大陸人頭門號539張及現金27萬4600元，直接斬斷詐騙話務機房與被害人聯繫管道及切斷洗錢等金流管道，全案依詐欺及組織犯罪移送法辦。

(中時 )