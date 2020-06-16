新冠肺炎疫情趨緩，為期4天的端午連假，民眾出遊將會大增，新竹縣警察局將在六福村、小叮噹主題樂園、竹北商圈、湖口、北埔及內灣老街商圈，實施人車分流管制，提供民眾端午連續假期交通安全與順暢。

縣警局指出，六福村疏導管制路段在國道3號關西交流道、正義路、明德路，若要避開車潮可走國道3號、118線、竹18線到六福村的替代路。

北埔老街在台3線路段故疏導管制，替代道路可從台68線北興路匝道經北興路、中正南路、台3線抵達北埔老街。

最易壅塞的內灣老街到尖石風景區，警方將在國道3號竹林交流道、120線橫山段、內灣外環道周邊做疏導交制，並規畫「環山線」、「120線」及2條「橫村線」等4條替代道路，讓遊客通到台3線。

縣警局指出，縣轄如發生交通壅塞或接獲民眾通報壅塞時，會立即派員到場疏處，建議民眾若到風景區遇有交通壅塞，務必配合管制措施，改走替代道路。

目前雖然疫情趨緩，縣警局還是提醒到景區遊玩的民眾，配合各項防疫措施，落實個人勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節等良好衛生習慣，並可利用交通部高速公路局的「高速公路1968」App，查詢熱區即時人潮警示資訊，作為行旅規畫參考。

(中時 )