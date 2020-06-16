國民黨高雄市長補選人選未定，議長補選爭奪戰先上場，16日下午3時，黨團將在高市黨部開會討論，黨部派及黨團派壁壘分明，據了解，副議長陸淑美爭取議長，搭配李眉蓁選副議長，另資深議員曾麗燕角逐議長寶座、黨團總召曾俊傑參選副議長，若協調不成，不排除當場假投票決定。

高市議長許崑源在罷韓投票日當夜墜樓身亡，議會頓失龍頭，雖一度有人建議由副議長陸淑美暫代議長至任期結束，但更多議員主張應進行補選，藍營原以為陸淑美扶正是共識，沒想到，黨主席江啟臣、祕書長李乾龍10日傍晚與高雄議員座談，現場炮聲隆隆，黨高層才知「代誌大條」。

據悉，黨部派、黨團派這段期間扞格漸深，黨中央雖介入協調，雙方對議長補選仍各有盤算，黨部主委莊啟旺支持陸淑美扶正，空出的副議長位子，則安排由青壯派議員李眉蓁出面角逐；李眉蓁在2018年韓國瑜當選市長後，即表態國民黨需要給年輕人機會，曾爭取出任副議長，但最後在黨內假投票輸給陸淑美。

另一方面，議會黨團派則私下運作，15日確定由外號「阿姑」的資深議員曾麗燕代表爭取議長大位，曾麗燕資歷深、廣結善緣，與關係投票時能否過半的無黨聯盟議員更是互動良好，是否能夠撼動陸淑美布局，有待觀察。

此外，議會國民黨團總召曾俊傑據傳將搭配參選副議長，與曾麗燕形成「雙曾配」。

黨部邀約下，31位國民黨籍議員今天下午3時將開會討論議長補選事宜，預料將有一番激戰，若相持不下，最後勢必動用假投票做出決定。

(中時 )