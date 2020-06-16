南帝(2108)109年股東常會，受到疫情影響，今年首次移師至戶外，假南紡購物中心大型停車場舉行；股東們表決通過將分派2.1現金股利；南帝化工董事長楊東源表示，受到冠狀疫情，以及原料下跌所減少的營業額，目前已復甦中，下半年應可望迎頭趕上上半年所流失的業績，該公司戮力今年全年營收能有原去年的水準。

南帝化工去(108)年全年營收123.92億元，年減約10.3％；合併稅前純益20.30億元，稅後純益14.81億元，基本每股稅後盈餘2.9元。股東常會表決通過，董事會所提出分派現金股利2.1元。

儘管受到疫情影響，南帝化前五個月營收已僅微幅減少0.09％，顯見整體營收已開始觸底反彈；南帝化工也表示，目前仍十分看好後市發展，今年亦規劃15億元資本支出，作為台灣與大陸廠的機具汰舊換新等，以利後續總產能的再提升。

南帝化工的營運策略，仍要「走出去」，除了以顧客為行銷導向，致力於產品研發創新，成本降低之外，未來仍將再持續擴大總產能規模，或是尋找其他產品等；期能更精進競爭優勢與獲利能力，維持市場領導品牌的地位。

預估109年度主要產品銷售量，林園廠銷售乳膠約可達21.1萬公噸，耐油膠約為1.2萬公噸；大陸鎮江廠銷售乳膠及耐油膠估算約為5.0萬公噸。換言之，儘管今年上半年受到疫情影響，累計營收也受到波及，然依目前情況看來，復甦力道已展開，勢必可迎頭趕上去年全年水準，該公司正努力朝維持去年全年的營運成果原有水準邁進。

(工商 )