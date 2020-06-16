國民黨今天秀出馬政府維護釣魚台主權的行為，痛批蔡英文總統面對日本就變成「俗辣妹」。對此，總統府表示，以和平方式解決相關區域爭議，是對主權最有效的保障方式。從蔡總統上任迄今，漁民都沒有被扣押情形，可見政府不是空喊「保釣」，而是能有效「保漁」又「保台」。

國民黨今天舉行記者會，指前總統馬英九兩度親赴最靠近釣魚台的彭佳嶼，宣示我國對釣魚台的主權，展現我國對釣魚台主權「一寸都不能讓步」的決心。對照蔡政府態度消極，痛批蔡英文總統面對日本就卑躬屈膝、軟弱無力，變成「俗辣妹」，「佛系作為」只會讓我國主權與漁權不斷遭受侵犯。

對此，總統府發言人丁允恭表示，釣魚台列嶼是中華民國的領土，這是政府一貫的立場，我們也始終呼籲擱置爭議、共同開發，以和平方式解決相關區域爭議，這不僅促進區域的穩定和平，也是對中華民國台灣主權最有效的保障方式。

他說，事實上來看，在馬前總統政府時期，台灣漁民在釣魚台水域作業，受到干擾扣押迭有所聞；而2016年6月迄今，漁民則都能正常作業，沒有被扣押情形，可見政府不是空喊「保釣」，而是能有效「保漁」又「保台」。

(中時 )