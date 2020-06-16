衛福部長陳時中原規劃推動醫材自付額設上限，因引發醫界反彈暫緩，行政院長蘇貞昌昨受訪表示，一個政策推動應該讓整個團隊知道，且應充分溝通，國民黨立委林奕華解讀，蘇貞昌此舉是提醒陳時中，回到行政體系他才是老大。對此，陳時中今受訪表示，本來就是行政體制跟行政倫理，以蘇院長指揮說的算，部裡以責成健保署回歸專業自主、資訊透明公開、對極端異常情況異常管理等3方向與醫界跟民眾討論，讓政策更宏觀符合醫界跟民眾需要。

醫材自付額設上限緊急暫緩推動，外界認為是蘇貞昌給陳時中下馬威，陳時中今天上午到立法院出席「國際旅遊聯盟」座談會後受訪表示，蘇院長一向勉勵相關閣員施政要更宏觀，以民意為基礎看得更遠，已經責成健保署朝回歸專業自主、資訊透明公開、對極端異常情況異常管理等3 方向，與醫界、民眾一起討論，看看政策能否做得更符合需求，最重要的是促進醫病關係。

陳時中因台灣防疫表現人氣扶搖直上，隨著近期醫材自付額設上限風波，人氣出現下滑情況，陳時中坦言，現在人氣有比較下降，這是自然的情況，人本來就會起起落落，每個時期情況不一樣。

媒體追問，人氣下滑是否會影響未來參選雙北市長的意願，陳時中笑稱，人氣都降低了怎麼選，大家放鬆一點。

此外，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今下午將前往新北市九份老街視察，先前全台走透透宣傳防疫新生活的陳時中卻沒有隨行，網友笑稱陳時中被「丟包」。陳時中解釋，他下午要開指揮中心會議，每個人有職責所在，沒有丟包的問題。

(中時 )