台驊投控（2636）今年4月合併營收12.56億元，年增34.82％，5月合併營收14.62億元，年增56％，雙創單月歷史新高紀錄，累計前5月合併營收為52.45億，年增18％，其中空運獲利成長151％，法人估台驊年今年上半年獲利就可以達去年全年獲利八成，全年獲利估成長五成以上。

今年第二季度因新冠肺炎疫情影響，航空公司艙位供給大減、國際醫療物資急單需求以及亞洲區間內電子供應鏈物流需求成長等因素，推升國際空運運價大漲，台驊空運業務業績亦突破歷史新高。

國際長程線，目前運價因歐美醫療物資進口需求減緩而下跌，空運主要運輸產品轉為一般貨(高價電子/醫療產品、生鮮產品、生技產品等)，但因航空艙位供給仍吃緊，加上歐美陸續解封復工所帶來的庫存回補出貨需求，預期下半年平均空運運價仍高於去年同期，且訂艙需求仍可延續；亞洲區間航線，因遠距辦公及5G基地台建置，第二季筆電及伺服器等電子產品需求大增，推升電子零組件空運業務成長，台驊亞洲區間空運業績表現也較去年同期大幅成長。

下半年，歐美疫情逐步解封後，預期歐美終端市場陸續增加電子產品訂單，空運貨量有望重返去年下半年水準，並於第三季末起，迎來傳統空運旺季。

海運部分隨著歐美疫情趨緩陸續解封，庫存回補及防疫物資訂單需求大幅增長，自2020年5月份起，海運訂艙已逐步復甦增長，台驊2020年5月份海運營收也較今年4月及去年5月成長。航商自新冠肺炎疫情爆發起，持續透過縮倉減班支撐運價，日前更宣布延長縮艙減班計畫至第三季，現今，歐美長程線艙位已接近滿艙，航商也逐步調漲運價。

展望下半年，由於歐美各國於6月份開始區域型逐步解封，目前歐美經濟仍處於開始復甦階段，在沒有二次大規模疫情感染造成封城的前提下，預期第三季起，全球經濟復甦態勢將更為顯著，特別是今年9月份歐美學生才開始返校，今年開學前消費旺季(過去是第二季)將與年終歐美年節消費旺季重疊，預期海運市場的真正U型反轉的拐點落在第三季，海運後市價量齊揚，逐月增長，接力空運，將成為後疫情時代下半年主要成長動能。

台驊經營已有5年的中歐鐵路市場，因疫情影響出現海運轉鐵路、空運轉鐵路等轉單效益，自今年3月起，營運表現逐月成長。由於中歐鐵路具備的獨特優勢(運輸時間只有海運的1/3，運輸成本僅為空運的一半)，在疫情後台驊許多客戶仍然選擇中歐鐵路運貨，2020年台驊中歐鐵路5月份貨量較去年5月成長超過2倍，第三季台驊中歐鐵路攬貨業務持續成長中。

在進口及內貿物流市場， 歐美生產端工廠因疫情而關廠，加上進口商家居家上班導致歐美進口至中國的貨物訂單延遲，影響進口貨量。預期下半年，隨著歐美城市逐步解封，中美貿易戰第一階段的目標尚未達成，預期中國大陸地區進口業務需求將持續增加。

台驊集團近年致力發展中國進口一條龍業務，提供客戶進口、報關、倉儲及配送等完整物流服務，於中國地區擁有完整倉庫及運輸配送網絡，於上海、香港、蘇州、廣東、昆山等重要城市建置物流倉，內陸運輸網絡覆蓋中國一、二、三級近400個城市，將逐步受惠。

台灣及東亞地區受惠於中美貿易戰衝擊後之供應鏈產地移轉以及亞洲區電子零組件物流業務成長，今年5月份台灣及東亞地區業務分別成長37％及20％。預期在東南亞各國疫情得到控制之下，預估今年下半年物流需求將呈現大幅度的增長。

整體而言，第二季台驊業務發展及財報表現，將擺脫第一季的低潮並有爆發性成長。目前全球經濟始於復甦春芽階段，預期第三季起，全球經濟復甦力道將成長，台驊下半年展望並不看淡。

(工商 )