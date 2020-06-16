台醫新藥調整營運架構！16日宣布更名為美國全心醫藥(AltruBio Inc.) ，由前羅氏製藥全球技術營運總裁楊育民、前德國拜耳（Bayer）製藥公司資深副總裁周慧泉領軍。這家已進入臨床階段的生技公司，總部仍維持在舊 金山灣區的紅杉城，旗下台灣子公司則將命名為全心醫藥(AltruBio Taiwan Inc.) ， 以新品牌重新出發。

在董事會、管理團隊和整體經營策略方面的重新聚焦的美國全心醫藥，過去一年，在董事長楊育民領導下，公司延聘了生技製藥界經驗豐富的菁英擔任董事；去年 12 月更聘請周慧泉 (Judy Chou)為總裁兼執行長。

美國全心指山，今年 1 月就任以來，周慧泉已對公司進行了改造，聚焦於自 體免疫疾病的產品線，特別是類固醇無效的急性移植物抗宿主病(sr-aGVHD)。該公司研發新藥的 獨特作用機制，在這領域中特別有機會可以盡快造福患者，也讓投資者獲利。

周慧泉表示，美國全心醫藥新名字反映了公司的新衝勁及堅持的價值， 更代表了公司的信念，未來將積極開發藥物造福病人 (Altruism)，真正使患者受益。

美國全心總部位於舊金山灣區的 紅杉城，致力於開發新型抗體療法，用於治療“未滿足醫療需求度”高的免疫性疾病及癌症。目前已有兩個臨床階段的候選產品。

其中， Neihulizumab (AbGn-168H)，一種靶向 PSGL-1 / CD162 的免疫 檢查點激動劑抗體，可消除致病的活化 T 細胞。該抗體已在四種自體免疫或炎症疾病上證明其機 制。

另外， AbGn-107是一種帶藥抗體(Antibody Drug Conjugate)，靶向胃腸道腫瘤抗原。AbGn-107 在治 療化療無效的胃癌、胰腺癌、結直腸癌和膽道癌中顯示出令人鼓舞的結果。

(工商 )