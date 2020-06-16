LiTV立視線上影視與有線電視TBC台灣寬頻今（16）日宣布合作，在新推出「t.Gateway 4K安卓機上盒」上，除了可收看有線電視頻道，還能收看LiTV的「隨選頻道」、「隨選影片」，打造全新有線電視＋OTT體驗。

TBC執行長陳振?表示，t.Gateway 4K安卓機上盒提供收視戶看有線電視和線上隨選影音，由LiTV以優惠價提供t.Gateway收視戶隨選頻道兩年免費看，有助於合作雙方及收視戶達到三贏局面。

LiTV董事長錢大衛表示，與TBC合作，是有線電視結合OTT優勢，聯手打造全新的使用體驗，讓家庭娛樂再升級。

兩強合作備受關注，TBC是國內前三大有線電視業者，旗下系統台暨經銷商經營區域涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中市，有線電視收視戶約73萬，產品服務包括光纖寬頻及數位加值服務；LiTV深耕OTT超過十年，觀察用戶需求，運用大數據設計專屬有線電視用戶的影音APP，從操作介面到內容規劃，皆為客製化的全新產品。

在有線電視專屬的LiTV APP當中，LiTV整合平台最強兩大服務隨選頻道、隨選影片，隨選頻道是LiTV獨家專利技術，根據大數據統計選出收視高、電視熱播節目，將內容串流成頻道，包含戲劇台、綜藝台、兒童台等，將提供50台特色節目；隨選影片則提供數萬小時片庫，包含電影、戲劇、綜藝、動漫、兒童及蒙福等六大館，滿足全家人看片喜好。

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