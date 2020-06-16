「共享經濟」大崛起，亞洲共享辦公空間的知名品牌JustCo，也大舉「登」台，在台灣的「點石中心大樓」旗艦中心正式「插旗」信義計畫區，自二月份開始試營運，兩千坪空間在短短一個月內進駐率已達6成，今（16）日正式開幕，一舉讓JustCo躍居台灣最大共享辦公空間品牌之一，總坪數更超過5000坪。

新加坡共享辦公室品牌JustCo，擁有40個據點，遍佈亞太地區，橫跨8個國際性城市，並積極耕耘台灣市場，在台北已經有松山區「宏泰金融大樓」、中山區「民生建國大樓」兩處據點，後者更已幾近滿租。

今天起開幕的旗艦中心，位於市府轉運站旁的點石大樓，座落於台北市的黃金地段信義計畫區，宣示JustCo對台灣市場的重視，未來JustCo更計畫在2020年底拓展到6個據點，打造台灣最大共享辦公生態系。

JustCo在信義區的點石大樓，從14樓~20樓，七個樓層總面積達2000坪，目前已規19樓與20樓，專門給企業租戶使用。

(工商 )