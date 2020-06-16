「2020竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」將於7月25日、26日在竹北新月沙灘盛大登場。主辦單位近日邀本土綜藝男團「台一線」東諺和阿文到竹北踩點直播，都市人下鄉，對於各種體驗行程格外覺得新奇。其中搏魚體驗，和手臂大的魚比拉力，東諺分享體驗心得，「很怕被拖下去，超好玩」。另外還有漁拓、採果等，即使頂著大熱天，兩人玩到不亦樂乎，一點都不覺得累。

東諺和阿文騎著鐵馬邊吃邊玩，兩人品嘗了當地美食旬魚米粉湯、烤烏魚子、有機火龍果汁、凍痴冰棒等，美食當前吃到欲罷不能，東諺還預約7月帶媽媽去一日遊，阿文則覺得能和另一半騎著鐵馬沿著豆仔埔溪，邊欣賞綠油油的稻田和植栽，邊騎車，整趟路充滿詩情畫意。

東諺（左起）、竹北市長何淦銘與阿文大聊當地美景美食。（中視提供）

「2020竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」今年邀請到圓圓全場主持，力邀八三夭、徐佳瑩、畢書盡、李愛綺、江志豐、丘與樂等巨星輪番演唱，演出全程將在活動官網直播。市長何淦銘表示，今年除了延續往年活動，更特別規畫鐵馬遊程，希望能讓民眾以多角度欣賞竹北新月沙灘的美麗，活動中更規畫多個竹北在地農漁業休區，東海萊姆園、花菓山富貴果園、福樂休閒漁村、藍鯨魚寮等景點，希望讓民眾感受專屬竹北的在地風情。

(中時 )