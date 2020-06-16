新冠肺炎疫情爆發地湖北省武漢市今（16日）宣布，現有最後3例無症狀感染者連續2次核酸檢測陰性後，經專家組認定，現武漢無症狀感染者，以及密切接觸者已全部「清零」。

武漢市衛建委表示，6月15日0至24時，武漢市無新增無症狀感染者，無尚在醫院觀察的密切接觸者，現有最後3例無症狀感染者連續兩次核酸檢測陰性，經專家組認定，正式解除隔離醫學觀察。至此，武漢無症狀感染者及其密切接觸者全部清零。

在此之前，武漢市已於6月5日，完成現存新冠肺炎患者的再次歸零，並因連續超過14天無新增報告本土確診病例，因此，按照官方風險等級標準，武漢市所有地區均已降為低風險地區。

5月14日至6月1日，武漢市集中開展核酸檢測排查，發現無症狀感染者300名，追蹤密切接觸者1174名，此次排查雖然未發現無症狀感染者感染他人情況，但武漢市仍規範管理無症狀感染者，嚴格實行發現、報告、隔離、處置全流程閉環管理。

近日受疫情在北京爆發影響，各界人心惶惶，因此，武漢市衛健委公告該訊息後，也有不少網民於微博上留言，強調「數字清零，但風險意識不應該清零。」

(中時 )