今年30餘歲的阿芳（化名），今年2月時因為意外導致全身燒燙傷70％、昏迷將近1個月才醒來，她回憶，醒來的時候甚至還以為自己的靈魂已經出竅、因為容貌完全換了人，直到看了自己右手熟悉的傷疤才發現「原來這是我」，但連下床走路、緊握都有問題，今年4月來到陽光基金會的北區復健中心復健，至今已可以自行走路。

目前仍穿著壓力衣、天天復建的阿芳表示，原本自己算是不怕熱的人，沒想到因為燒燙傷後、皮膚散熱功能不佳，再加上要穿著壓力衣，復建時冷氣要開很強，出門時就像身上披了濕毛巾，全身濕熱黏膩又脫不掉，「十分辛苦」。

另外，也仍在復建的傷友小宛說，出門就要戴帽子、拿手持電風扇，不然熱起來全身像爬滿螞蟻又刺又癢；陽光基金會表示，依服務經驗室內約降至22度至23度才會感到舒適，再加上因應疫情，今年要保持空氣流通，要開窗邊開冷氣、外加電風扇，但又有能源耗費的問題。

為了讓傷友復建時能有較舒適的環境，陽光基金會冷氣大多設定在約20度，每年電費要花費約43萬，花費甚大，所幸台達電基金會近日捐贈「高性能新風系統」、「換氣設備」及節能空間改造，預計能夠節省30％的空調用電量。

(中時 )