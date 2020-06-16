中華電(2412)為迎接5G時代來臨，徵才管道更多元，希望廣納社會各界菁英加入，自從發布線上校園徵才招募訊息後，陸續收到近2000封優秀社會新鮮人的履歷，面談會也在日前登場，錄取人員將於7月正式報到，不僅如此，中華電預計8月展開規模近600人之基層員工招募活動。

中華電董事長謝繼茂強調，要成為智慧生活的領航者，及數位經濟的賦能者，就必須有一流人才加入，總經理郭水義也提到歡迎社會新鮮人選擇中華電成為人生職涯的重要起點，鼓勵年輕人應該在30歲之前進入一個制度完整的優質公司，才能有機會多元歷練。今年中華電信順利拿下5G首張執照，取得最大頻寬及最佳位置，除了開創台灣5G元年，更展現力拼國家5G建設及技術應用之企圖心。

除本次校園徵才外，中華電今年8月亦將展開規模近600人之基層員工招募活動，相關訊息將不定期於人才招募網釋出。

(時報資訊)