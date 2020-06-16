新台幣匯價今午盤以29.635元暫收，升值1.35角，成交量5.33億美元。受到美Fed宣布大量購買資產以及公司債券的計畫，促使美股全面上漲，帶動亞股開紅盤。在預期外資匯入下，台北外匯經紀公司新台幣早盤以29.75元開盤，盤中升破29.6元，最高匯價為29.585元，較前一個交易日升值1.85角。

外資昨天在台股轉為賣超156.3億台幣，且投信匯出債券ETF款項，使台幣兌美元終場微幅收貶，呈連三日下跌。今天台股在美股收高帶動下，盤中一度大漲逾200點，新台幣匯價也由昨天的貶值轉為強升逾1角。

台灣央行將於6月18日(本周四)舉行理監事會議，央行加大寬鬆幅度有限。此外，金管會取消限空令，國際資金加大匯入力道，上周新台幣最高至一度戰上29.53元，創2018年4月以來高。

近期隨國際股市回落提供國際美元支撐，進口商、壽險海外投資款及散戶進場買匯，市場觀望6月18日舉行的央行理監事會議，台幣在29.5元關鍵價位仍有進口商、散戶等買匯壓力，然全球寬鬆環境下資金熱錢流入可望提供台幣支撐，預期台幣震盪偏多整理。

(時報資訊)