親生母親的一條命只值6萬元？2016年5月23日，1名16歲向姓少年疑因車禍賠償需錢孔急，跟母親索討6萬元不成後，竟夥同曾獲全國跆拳道 獎牌的17歲李姓少年擊昏母親後，再持料理刀割斷媽媽頸動脈慘死，向姓少年已被判19年徒刑，但母親繼承人，也就是少年的舅舅向少年及友人求償，新北地院今(16日)判少年應賠償舅舅216萬餘元。

這起驚悚的弒母案發生於新北市新莊區，向姓少年幼時雙親離異， 與母親及繼父王男共住新莊青山路某大樓，向男自私立高職中輟後，到處游手好閒，還時常騙取母親錢財花用。日前向少疑因車禍須賠 6萬元，多次與母親要錢，向母不堪其擾，曾痛罵兒子：「你好手好 腳為何不自己工作賺錢？」未料，向少竟因數度索錢不成而埋下殺機 。

2016年5月23日上午8時許，向母送兒子搭捷運，但向少隨即夥同曾獲國家級 跆拳道比賽前3名的李姓少年搭乘計程車返家，並預謀毆打母親勒索錢財。

向對李表示，「我按門鈴後我媽開門，我摀住她嘴，你就動手。」 向母聽到電鈴聲開門後，李姓少年就依照計畫痛毆向母，拳拳都往臉 部招呼過去，當下就打斷向母鼻梁，並將她打得嘴唇外翻、面目全非，當下昏死過去。

向少擔心繼父返家後發現母親遭到毒手，要求李男把媽媽藏到同社 區D棟的新家，李姓少年就抱著向母搭電梯至地下3樓停車場，再拖行 近20公尺，將她搬至D棟電梯，再把向母帶到6樓新家。

向少則在家中竊走媽媽的手機、首飾與現金，並在離開前抄走一把 料理刀，再到新家與李少會合。

向姓少年進了浴室，發現母親被揍得鼻青臉腫，心想若不殺掉母親 ，會有更多問題，乾脆一不作二不休，拿出料理刀割斷媽媽的頸動脈 ，再與李男開車逃逸。當天晚8時許，繼父王男回家後，發現妻子的 財物與新家鑰匙都不翼而飛，立刻至D棟6樓查看，赫然在浴室發現向 女因失血過多而慘死，立即報警處理。

警方據報後根據監視器鎖定向、李2人行蹤，昨日凌晨2時許在輔大 校門逮獲準備開車至金山泡湯的向姓少年，隨後循線在泰山帶回李姓 少年。

向姓少年供稱，他最近缺錢花用，周日就與李男共謀搶奪母親錢財 ，後來看見媽媽被打得鼻青臉腫，擔心事後麻煩就一刀殺了母親。

李少則供稱，向少當時要求他把向母拖到浴室後，隨即單獨進入浴 室，他完全不知道向少竟拿料理刀割斷母親喉嚨；事後他也詢問是否 要帶向母看醫生。警方訊後將2人依強盜、殺人等罪嫌送辦。向姓少年刑事部分已遭判19年，李姓少年則判4年6月。

(中時電子報)