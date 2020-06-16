自上世紀1980年以來，受人類經濟產業模式影響，每年上半年均溫節節升高，全球暖化趨勢絲毫沒有減少趨勢，天氣風險管理公司氣象環資部總監賈新興指出，這次政府在振興紓困上未納入企業能源轉型，防疫雖是世界前段班，但減碳方面恐淪為後段班。

賈新興表示，據相關研究指出，人為排放的溫室氣體可能累積20多年才會消散，然而排放速度遠遠大於消散速度，我國以能源產業(火力為主的能源結構)，農業(包含畜牧、土地開發 、森林砍伐)、 工業、交通運輸、建築(用電、冷氣)為碳排大宗，因此要有明確的減碳規劃。

因此政府端必須「其賊先擒王」，能源產業、國土規劃、工業綠色轉型都是重點工作，輔導企業轉型以及補助辦法都需要制訂出來，補助方式、政策方向要很清楚，例如企業能源使用效率部分，比例達到多少就給予減稅或投資減免等，否則減排很多時候只是淪為口號。

這次政府振興紓困經濟時並未將氣候變遷及企業能源轉型納入其中，十分遺憾，未來若面臨像類似新冠疫情的振興紓困，建議政府可鼓勵民眾到有標示碳足跡的商家消費，進一步帶動其他產業跟進。

賈新興指出，當全世界在等待新冠疫苗問世的同時，地球降溫的疫苗就是減少人為溫室氣體的排放，民眾端可做的部分包含生活習慣改變，例如用電習慣、採購電器以具能源標章電器為主，另外也要不時督促政府正視氣候變遷的影響，或許有限但仍然需要。

(中時 )