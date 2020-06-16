北京正恐面臨第二波新冠疫情來襲，自傳出疫情升溫的11日至15日，已有106起確診病例，讓陸首都進入非常時期。而自疫情所在地「新發地批發市場」傳出切割鮭魚的砧板驗出病毒、加上北京市疾控中心表示病毒是從「歐洲方向來的」後，讓大眾「聞鮭色變」。雖然專家指出病毒不太可能藉由魚類傳播，但賣場超市已連夜下架鮭魚，大陸也暫停來自歐洲鮭魚的進口。

據路透社報導，在檢驗人員在處理進口鮭魚的砧板中檢測到新冠病毒後，北京主要市場已將鮭魚連忙下架。在挪威奧斯陸股市上市的Bakkafrost執行長傑考布森（Regin Jacobsen）表示，現在已不能運送任何鮭魚到大陸，市場已封鎖了。挪威皇家鮭魚的銷售與行銷部門負責人馬丁森（Stein Martinsen）也表示，目前已暫停所有對陸銷售，進一步等待情況釐清。

根據對北京發現的新冠病毒進行基因檢測與追蹤後，發現病毒可能源自於歐洲。至於是否鮭魚可能遭傳染後成為傳染來源，英國諾丁漢大學傳染病流行病學名譽教授尼爾（Keith Neal）表示，疫情與鮭魚的關聯，可能是交叉汙染的結果。

尼爾表示，如同武漢華南海鮮市場一樣，市場是人潮擁擠之處，這恐助長病毒傳播。至於第二波疫情的病毒可能是源自歐洲，尼爾表示他並不意外，特別當前病毒仍在全球擴散中，大陸把病毒傳給世界，現又回傳的可能性很高且一直存在，例如發現在一串在歐洲流行的病毒株，也可能是源於曾經旅遊過歐洲後，再返回大陸的。

不過，挪威食品安全主管單位表示，目前並無證據顯示魚類可能遭新冠病毒傳染。此外，陸官方至今仍未公開病毒源頭，也並未證實病毒來自於鮭魚肉。大陸國家衛生健康委員會16日在官網刊登大陸疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友專訪，表示病毒源頭「目前還處在搜集訊息的過程中」。

(中時電子報)