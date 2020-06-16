著國內疫情趨緩、全台各地解封，出外旅遊、運動休閒等人潮紛紛回籠。健身房打破疫情期間低迷氣氛、開始湧現運動人潮；也因端午連假與暑假即將來臨，國內旅遊6-7月更較同期成長50%，迎接後疫情時代，並搶攻自駕遊與健身商機，上市即風靡歐美的「海尼根0.0零酒精」飲在台積極舖貨，標榜以啤酒般的清爽口感及綿密泡沫最解運動的熱，並聲稱以零酒精讓運動者保持矯健身手與反應靈敏度，不論挑戰有氧、慢跑、飛輪、重訓都難不倒。

海尼根表示，一罐330ml的「海尼根0.0零酒精」熱量僅有69大卡，要一舉搶攻健身潮人的心！成為型男潮女最吸睛的運動配備，並在端午連假自駕旅遊潮，讓開車的人享受渡假氣氛。

「海尼根0.0零酒精」標榜承襲海尼根經典啤酒製程，選用水、麥芽、啤酒花為基底，搭配獨特A酵母，經兩次發酵，再以真空蒸餾方式移除酒精，打造獨特口感。入口並保有拉格啤酒飽滿圓潤風味，清爽順口，讓消費者隨時隨地都能自在、理性的享受啤酒風味。

「海尼根0.0零酒精」330ml罐裝，每罐38元，330ml 瓶裝每瓶40元，在全省連鎖便利商店、超市、量販店、部分地方超市、即飲通路等通路銷售。

(工商 )