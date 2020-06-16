韓市府任內啟動的「高雄振興購物嘉年華」因故流標後，經發局代理局長王宏榮16日表示，因計畫已變更，決定廢標，但強調活動會持續進行，不會失信於民。活動承辦改由經發局內同仁執行，活動1日起跑至14日發票登錄金額達1億300多萬，效益逐漸浮現。

「高雄振興購物嘉年華」爭議不斷，前高雄市長韓國瑜為在後疫情時代振興經濟，超前部署推出該活動，未料因時間點在罷韓投票日前夕，引發綠營諸多揣測，更質疑是大撒幣，如今活動4900萬標案流標，經發局評估後決定停標，又招來綠營罵聲。

王宏榮解釋，活動6月1日上路後，當天只有1家投標，由於不滿3家投標規定，因此流標。但政策已經推動了，不能失信於民，包括對外宣布要天天抽獎金、周周抽黃金都持續進行，攤商及店家也蠻期待的。

王宏榮表示，事後經發局內部檢討後評估，因採購計畫內容已變更，原先要求廠商做的抽獎、兌獎等，經發局已經先做一部分，因此計畫已變更依法必須停辦，最後決定廢標，但活動仍正常辦理，不會開天窗，由局內同仁接手，像是夜市由市管處負責、商圈由商行科負責，「把活動照常辦出來，人力沒問題」。

針對採購獎品部分，王宏榮說，本來標案大部分是採購，現在黃金、汽車等要摸彩的獎品，可能透過共同供應契約採購，甚至不開標，可以直接跟台銀購買，如此可省掉招標程序，很多一般政府機關也都是用這種方式。

王宏榮強調，整體活動效應沒有減少，原來有抽的、對外宣布的都不打折，累計至6月14日止，滿500元抽獎活動登錄發票總額累積1億300多萬元，現在疫情剛好比較舒緩，假日比較有人會出遊，相信效益會逐漸湧現。

(中時 )