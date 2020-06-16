NBA再不復賽，大家就會開始習慣看不到那些人了。名人堂球星巴克利(Charles Barkley)說：「兩個原因，我認為拒絕復賽是很蠢的。第一，如果再不打球，離開鏡頭太久，他們就要被遺忘了。詹姆斯(LeBron James)是美國最知名運動員，很快就連他都沒有版面了。」

第2個原因就是白花花的鈔票。巴克利對ESPN說：「他們必須明白(不復賽)可能損失幾十億美元，這些是可以拿來幫助社會的。我真的搞不懂厄文(Kyrie Irving)和霍華(Dwight Howard)在講什麼東西，不復賽絕對是個愚蠢的錯誤。」

厄文有大合約護身，霍華就顯得比較可笑。霍華說「籃球現在不重要」之後，他的經紀人趕緊出面澄清，畢竟霍華都快簽不到合約了，講這種話只是讓經紀人的處境更艱難。如果他們真的關心黑人民權，球季外還有很多時間可以出錢出力。

另一頭WNBA女籃已經決定復賽，從34場例行賽減到22場，球員薪水不減。當然薪水跟NBA無法相比，但女籃球員比較容易溝通，工會總裁歐古米克(Nneka Ogwumike)表示這是利用平台發聲的絕佳機會，她列出的社會議題包括：「#BlackLivesMatter(黑人民權)、#SayHerName(女黑人民權)、LGBTQ+、槍枝管制、#MeToo、投票權(有些美國黑人遭到投票壓制)、精神疾病(黑人女性有較高比例焦慮與憂鬱)。」

(中時電子報)