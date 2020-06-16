中國國家新聞出版署近日印發《關於進一步加強網絡文學出版管理的通知》（下稱《通知》），規範網路文學行業秩序，要求相關出版單位建立健全網路文學內容審核機制，確保內容導向正確、格調健康向上，抵制模式化、同質化傾向；實行網路文學創作者實名註冊制度。

該《通知》要求，嚴格規範登載發布行為，實行網路文學創作者實名註冊制度，在平台上明示登載規則和服務約定，對創作者登載發布行為提出明確要求；加強對作品排行榜、互動評論等作品相關發布訊息的動態管理，正確引導用戶閱讀。

《通知》要求，各級出版主管部門要組織開展網路文學出版單位社會效益評價考核，予以獎勵和批評處罰；加強評獎推選活動管理，舉辦全國性網路文學評獎須向國家新聞出版署提出申請；進一步規範市場秩序，對內容導向出現偏差的作品和單位，綜合運用多種措施進行處置；加強網路文學出版隊伍建設，引導廣大網路文學從業人員對讀者負責、對社會負責，恪守公序良俗，弘揚新風正氣。

《通知》強調，各級出版主管部門要嚴格落實意識形態工作責任制，切實履行屬地管理職責，加強對屬地網路文學業務的管理，建立和充實網路文學閱評隊伍，提高科學管理效能，確保各項管理責任落到實處。

(中時 )