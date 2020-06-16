一名梁姓民眾日前深夜駕駛行經台1線、苗29線路口，車子突然爆胎，接著起火燃燒，梁某當場呆若木雞，路人見狀趕緊打電話報警求救，轄區竹南警分局聯港所員警趕往救援，會同消防隊撲滅火勢後，再協助聯絡拖吊車移置故障車輛，以免妨礙交通。

竹南警分局聯港所警員郭秉浤，於日前深夜接獲民眾報案指稱。後龍鎮台一線與苗29線路口，有部自小客車冒煙停靠於路旁，需要警方協助，員警立即趕赴現場，協助消防隊撲滅火勢，並協助聯絡拖吊車移置故障車輛。

經詢問梁姓駕駛人表示，他在行駛中，左前方輪胎突然爆胎，然後不明原因就開始冒煙，幸好遇熱心民眾報案聯絡警方到場，也非常感謝警方幫忙。

竹南警分局提醒民眾出門前應事先檢查車輛功能和燈號是否正常，胎壓、油量、電量是否充足，若遇到車輛拋錨時， 應先開啟故障燈並於車輛後方適當地點置放車輛故障警示三角標誌， 以維護自身及其他用路人安全。

(中時 )