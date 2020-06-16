交通部觀光局長張錫聰今日正式佈達陞任，談及未來發展方向，張錫聰說，目前是產業轉骨、轉型的契機，將市場精緻化，下階段是國際市場，觀光政策白皮書六大觀光策略跟27項計畫要推動，透過大數據平台分析出旅客真正需求，訂定穩健的政策，期許把台灣打造為真正世界級的觀光島。

張錫聰回憶，從觀光客倍增計畫開始，各階段政策一直向上提升，政策位階最高的是交通部長林佳龍，把觀光政策列為國家重大政策高度處理；去年開了10幾次台灣觀光政策各項會議，感謝產官學界歸納出許多策略，也把觀光政策白皮書草案送到觀光局，但要陳報交通部時又碰到疫情，所以停頓一段時間並做小幅調整及修正。交通部已於3月5日核定。

張錫聰說，觀光政策白皮書有六大主軸，因觀光法治、組織要變革，觀光景區量需要打造，也需將過去歷年來生態旅遊年到今年脊梁山脈年各年主題做一個整備，同時要讓產業環境優化，也要配合數位化發展推展智慧觀光體驗，六大策略底下有20、30項計畫要擬定、推動，需要業界、同仁、地方跟相關部會能整合。

他說，觀光產業發展到2020年已達一定高峰，高峰大部分著重在出國旅遊跟來台旅客，國旅市場還是需要整備、轉型，剛好碰到疫情，對觀光產業影響最直接，在國境沒辦法鬆綁前，觀光局先紓困救急，維持產業基本營運。

張錫聰說，紓困進入尾聲，開始從國內市場活絡，所有踩線、補助同步進行，同時將市場精緻化，過去出國旅遊的民眾去年就1700多萬人次，不可能全部轉到國旅，但比例上會提高，是值得經營、開拓的市場，期待努力後保留一定民眾在國內玩。下階段更重要的是國際市場的活絡跟開發，期待業界及地方共同團結努力，以旅客、顧客導向思維，透過大數據平台分析找出旅客真正需求，訂定穩健的政策，對市場及民眾做快速回應，是未來對觀光局及業界的期許，共同把台灣打造為真正世界級的觀光島。

(中時 )