大陸浙江省台州一名張姓網友13日一早起床，準備出門上班時，赫然發現樓梯「不見了」讓他崩潰表示，「我怎麼下去？」詢問房東後才知道，樓梯要改建成水泥，但是房東並未提前通知住戶，導致該棟剩餘的幾戶人家，被迫困在自己的套房中等待救援。

根據《新京報》報導，張姓網友表示，當天早上6時許自己曾被施工吵醒，但以為只是樓梯需要維修，便又倒頭繼續睡，直到9點準備上班時，一開門才發現外面樓梯已經全部「消失不見」只剩下一個大洞。張姓網友表示，房東打算把原本的木頭樓梯改為水泥樓梯，但是並未提前通知該棟樓的住戶，日前還有一位住在3樓的鄰居因為帶著孩子，只得通報消防隊前來救援，目前大部分的住戶皆已搬走不敢再住。

有網友對張姓網友如何脫困感到好奇；對此，他回答自己現在進出全依靠大樓外側的緊急樓梯，不但要先爬過簡陋的長梯，再走過極度不穩的旋轉式鐵梯，最後爬進對面的阿姨家，再走回自己家，而全程皆沒有防護設備，十分危險。影片曝光後，大批網友留言表示，，「沒有通知？萬一早上醒來出門踩空了怎麼辦？這是在殺人啊」、「這要是我可能已經摔死了。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)