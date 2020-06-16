展現都更公權力！新北市政府今(16)日執行代拆辦法上路以來首案，拆除新店寶橋路、家樂福旁一透天釘子戶，並且與一旁新店知名爛尾樓共同進行都更，未來2837坪基地面積將改建成2棟42層樓地標建築。新北市長侯友宜表示，只要程序完備就能依法執行，同時也會保障權益，絕對不允許釘子戶影響都市更新進度。

新店區寶強段859地號等45筆土地都市更新案，範圍內含一處爛尾樓，70年代前建商因週轉不靈倒閉，讓百位地主不知何去何從，原住戶期盼都更30年多年，但因更新單元範圍內仍有1戶不同意戶，期間經過實施者自行協調6次、公部門再行協調2次，仍然協調未果，於今年2月提送新北市政府依法執行代拆。

據了解，所有權人數共92戶，不同意代拆戶1人，為一名年約50多歲的婦人，已長年不住在該處，地坪44坪2層樓磚造透天經評估更新後權利價值達8444萬元，但不同意戶自行選配店鋪1戶約72坪，及地下室2個車位，總值為1億538萬元，未達共識因此遲遲不願都更。新北都市更新處股長林琬臻表示，若代拆戶能補足2000餘萬元差額，則仍可依其需求將店鋪與2車位過戶給她。

今天上午7點，搬遷組啟動淨空作業，從屋內搬出45件家具物品，並進行照冊，依規定將保存半年。侯友宜表示，面對待拆戶的問題，在走完相關程序時，該都更就都更、該拆除就拆除，面對待拆戶的安置計畫，市府也絕對不馬虎，從待拆戶的居住計畫、社會關懷、教育需求等進行通盤性的安置考量，才能使都更快速往前，而本案因待拆戶表示皆無此項需求，市府也給予尊重，另外執行待拆戶屋內物品已妥適安排。

釘子戶為一2層樓磚造透天在一片空地前顯得格格不入。（攝影／林勝發）

侯友宜說，今天展現公權力代為執行拆除作業，只要程序完備我們就會做到位，依法執行，也仍會保障權益，為了市民安全，我們沒有妥協的空間，絕不允許釘子戶耽擱影響都市更新。

城鄉發展局黃一平局長表示，市府自108年公布代拆辦法，重視過程溝通協調機制的完備，並將代拆分為5步驟，自行協調、實施者申請代拆、公部門再行協調、研商階段、執行階段，一旦程序完備，市府將依法執行，絕無灰色地帶，而本案後續實施者將繼續重建工程，未來基地將興建1幢2棟42層樓建物，提供542戶住宅單元，不僅原所有權人後續居住更安全，也打造一個高品質宜居的生活空間，讓市民的公共安全、居住正義得到保障。

實施者合銘建設總裁黃正勝表示，此案釘子戶拆除後預計7月7日舉行動工典禮，一旁的接待中心已經在搭設，預計年底會公開預售，將由海悅代銷負責銷售。

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(中時電子報)